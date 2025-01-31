Новые Правила Маркировки и АвтоУСН в 2025 году

АвтоУСН в Новых Регионах с 1 Февраля

С 1 февраля автоУСН начинает действовать в Карелии, Марий Эл, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также в Ненецком автономном округе. Этот налоговый режим предлагает более высокую ставку налога по сравнению с обычным УСН, однако не требует от предпринимателей подачи деклараций, ведения книги доходов и расходов.

Более того, отсутствует необходимость уплаты страховых взносов за сотрудников, что делает автоУСН привлекательным вариантом для малого бизнеса и способствует упрощению ведения дел. Это изменение открывает новые возможности для предпринимателей, которые смогут сосредоточиться на развитии своих бизнесов без дополнительных бюрократических барьеров.