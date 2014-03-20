Ограничения на увольнение сотрудников могут расширить

Государственная дума России рассматривает проект закона, который может существенно изменить правила увольнения сотрудников. Согласно новому законодательному предложению, работодатели могут лишиться права увольнять работников, если на иждивении у них находится член семьи, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Уволить такого сотрудника будет возможно только в случае ликвидации компании или индивидуального предпринимателя.

Если действие трудового договора работника истекает, ему будет достаточно подать заявление и предоставить соответствующую справку о статусе отпуска по уходу за ребенком. Это позволит продлить срок действия трудового договора на период, оставшийся до окончания отпуска. Такие меры направлены на защиту прав работников и создание более справедливых условий труда, особенно для родителей, находящихся в отпуске по уходу за детьми. Законодательные изменения могут затронуть широкий круг работодателей и повлиять на рынок труда в целом.