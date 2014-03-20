Поправки в законе — работодатели заплатят вместо работника

Новые изменения в налоговой системе не заставили себя ждать. Отныне действует новый порядок по взысканию задолженностей с физических лиц.

Если налоговая задолженность сотрудника составляет менее 25 тыс. рублей, обязан ее погасить работодатель. При этом с зарплаты может быть изыскание в размере не более 50% от зарплаты.

Конечно, всех, и работодателей и должников интересует, каким образом будет осуществляться эта процедура. Все достаточно просто. В налоговую службу пенсионный фонд РФ будет направлять информацию о работодателе должника. Далее, налоговая служба обязана направить работодателю (или другому лицу, которое осуществляет периодические выплаты) документ, который имеет четкую и конкретную информацию о материальном взыскании с работника-должника.

Если работодатель по тем или иным причинам не совершает выплаты из заработной платы должника на счет погашения долга, налоговая служба составляет заявление и отправляет его в то подразделение органа Федеральной службы судебных приставов РФ, которое находится территориально ближе к месту работы или проживания работодателя.

Согласно ч. 3 ст. 17.14 КоАП, если работодатель уклоняется от выполнения этих обязательств РФ, его могут привлечь к административной ответственности или же наложить штраф, максимальный размер которого может быть около 100 тыс. рублей. Также понести ответственность могут бухгалтер или директор организации. В этом случае, размер штрафа может составлять до 20 тыс. рублей.

Эксперты утверждают, что в некоторых случаях, работодателя за уклонение от выполнения данных обязанностей, могут привлечь к уголовной ответственности, согласно статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

Специалисты согласны с тем, что такое нововведение еще необходимо доработать. Если со стороны работодателя будут замечены злоупотребления порядком взыскания задолженностей, на него могут завести уголовное дело. Речь идет о таких случаях, когда сумма долга значительно превышает зарплату сотрудника.