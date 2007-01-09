«Работа для вас» N 3 (1903) среда, 9 января 2007 год

Бухгалтер в поиске.

При поиске работы рядовой бухгалтер обращает внимание, в первую очередь, на заработную плату и на близость офиса к своему дому. Многие готовы чуть-чуть подольше поискать, но найти компанию, что называется, в двух шагах. Специалисты обращают внимание также на стабильность новой фирмы, на взаимоотношения в коллективе.

У главных бухгалтеров при поиске новой работы на первый план выходят другие вопросы: «белая» ли бухгалтерия в компании, какова сфера деятельности последней, объем предстоящей работы, заработная плата.

В повышении своей квалификации при этом заинтересовано крайне мало кандидатов. Хотя есть и такие, кто готов учиться даже за свои деньги, но их меньшинство. Кстати, повышением квалификации для бухгалтеров может стать не только учеба, но и переход из одной сферы бизнеса в другую, например, из услуг в производство.

Бух. учет имеет большое количество специализаций, поэтому с уверенностью можно сказать , что бухгалтер – очень разноплановая профессия. В каждой сфере нужны свои знания. Документооборот, например, в строительстве отличается от документооборота в торговле.

Сегодня отмечается спад востребованности данной профессии в сфере строительства. На первый план по количеству вакансий вышли услуги и торговля.