«Работа для вас» N 3 (1903) среда, 9 января 2007 год
Эксперты труда в один голос утверждают, что балом сегодня правят кандидаты, что спрос на специалистов превышает предложение. И на самом деле на сайте Работа.ру, например, около 1600 вакансий для главбухов, а резюме от претендентов на эту должность около 1000. Что касается рядовых бухгалтеров, картина еще более впечатляющая: примерно на 6200 вакансий всего около 3200 резюме. Как говорится, почувствуйте разницу. Хотя, конечно, три с лишним тысячи резюме — это тоже не мало. Почему столько специалистов оказалось «в свободном полете»? Что может сегодня усложнить бухгалтеру поиск работы? На эти и другие вопросы мы попросили ответить экспертов по персоналу МКЦ «Фаворит» Светлану Казакову и Наталью Кулыгину.
Что мешает встретиться бухгалтеру и работодателю?
Причины увольнения из компаний у бухгалтеров могут быть различными. Главные бухгалтеры уходят в основном из-за смены команды. Как показывает практика, новый руководитель никогда не оставит прежнего главного бухгалтера. Среди других причин – изменение направления деятельности фирмы, нестабильность предприятия или, например, наличие «черной» бухгалтерии. Достаточно редко специалисты говорят, что уволились из-за не выплаты заработной платы, плохих отношений в коллективе.
У рядовых бухгалтеров, наоборот, чаще всего причиной увольнения является низкая заработная плата. Далее идут не сложившиеся взаимоотношения с главным бухгалтером, возросший объем работы при сохранении прежней зарплаты и переезд компании.
Процесс трудоустройства может отличаться по времени. Квалифицированный бухгалтер на «первичку» устраивается в течение недели, главный бухгалтер в российскую компанию – в течение двух недель, в иностранную – до 2-3 месяцев.
Бухгалтер в поиске.
При поиске работы рядовой бухгалтер обращает внимание, в первую очередь, на заработную плату и на близость офиса к своему дому. Многие готовы чуть-чуть подольше поискать, но найти компанию, что называется, в двух шагах. Специалисты обращают внимание также на стабильность новой фирмы, на взаимоотношения в коллективе.
У главных бухгалтеров при поиске новой работы на первый план выходят другие вопросы: «белая» ли бухгалтерия в компании, какова сфера деятельности последней, объем предстоящей работы, заработная плата.
В повышении своей квалификации при этом заинтересовано крайне мало кандидатов. Хотя есть и такие, кто готов учиться даже за свои деньги, но их меньшинство. Кстати, повышением квалификации для бухгалтеров может стать не только учеба, но и переход из одной сферы бизнеса в другую, например, из услуг в производство.
Бух. учет имеет большое количество специализаций, поэтому с уверенностью можно сказать , что бухгалтер – очень разноплановая профессия. В каждой сфере нужны свои знания. Документооборот, например, в строительстве отличается от документооборота в торговле.
Сегодня отмечается спад востребованности данной профессии в сфере строительства. На первый план по количеству вакансий вышли услуги и торговля.
Чего хотят работодатели?
Большинство работодателей не приветствуют желание бухгалтеров «изменить» своей прежней специализации. Руководителям нужны профессионалы с опытом именно по профилю их компании, причем даже на самую простую работу, для выполнения которой, в принципе, не обязательны специальные знания в области бухгалтерии. Тем самым в компаниях хотят застраховаться от непрофессионализма. Обучать же новых сотрудников, тратить на это время своих опытных специалистов многие работодатели пока что не готовы.
Компании ищут рядовых сотрудников с профессиональными знаниями по документообороту, проводкам и т.п., вплоть до знания отчетности. Стали жестче требования к тем, кто претендует на работу в компаниях с иностранным капиталом. В таких объявлениях упоминается МСФО, реже – GAAP. И, безусловно, востребованные иностранные языки – это еще немаловажная тенденция в области подбора кадров.
Бывает, что от главного бухгалтера, работодатель ждет исполнение обязанностей финансового директора. По сути, такой руководитель хочет, чтобы его сотрудник совмещал две коренным образом различающиеся должности. Бухгалтер, как говорится, «рисует прошлое», описывает уже свершившиеся операции, а финансовый директор думает о будущем: распределяет финансовые потоки и т.д. Кандидатов, способных все это на себя взвалить, крайне мало, и они редко меняют работу, поскольку работодатели их ценят, стараются разными способами «привязать» к своей компании.
Не профи.
Очень много сегодня, к сожалению, неквалифицированных сотрудников. С ними и рекрутерам, и работодателям приходится сталкиваться все чаще. Отчасти этому способствуют специальные программные продукты, где все за бухгалтера делает программа. Например, сегодня очень низкий процент кандидатов, знающих проводки.
Даже главбухи бывают недостаточно квалифицированными. Это выявляется, в том числе, и на профессиональном тестировании в агентстве. Большое количество главбухов показывают себя не с лучшей стороны.
Непрофессионализм, расцветающий в этой сфере, объясняется еще и низким уровнем образования соискателей. Кроме того, как уже говорилось, у многих бухгалтеров нет желания повышать собственную квалификацию, идти в ногу со временем. Спрашиваешь таких: «Вы следите за изменениями?» Отвечают: «А зачем? Будет нужно – посмотрю в «Гаранте» или в другой специальной программе».
При этом очень часто компании сами мешают бухгалтерам расти в профессиональном плане, загружая их механической работой, не проводят аттестаций и тестирований.
В чем они не совпадают?
Таким образом, сегодня, с одной стороны, существует большой спрос на специалистов в области бухучета, обусловленный развитием российской экономики и бизнеса в целом. С другой стороны грамотных профессионалов на всех не хватает; велик процент неквалифицированных кандидатов, которые тем не менее, претендуют на высокую зарплату. Иначе говоря, выросшие амбиции соискателей, их финансовые запросы очень часто не соответствуют их профессиональным навыкам и знаниям в области бухгалтерии.
Чтобы не было мучительно долго
Бухгалтеру не придется долго искать новое место, если он любит свою профессию. У того, кто на собеседовании заявляет, что работает на этой профессии исключительно от безысходности, мол «только здесь меня возьмут» — шансов найти нанимателя очень мало.
Еще один очень важный совет: чтобы устроить поиск подходящего места, нужно очень четко соотнести свои знания, умения и навыки, свой опыт работы с тем, что требуется на рынке. Нельзя, работая главным бухгалтерам в услугах и получая 40000 рублей, претендовать на должность главного бухгалтера в торговле с зарплатой 100000 рублей. Стоит понимать и учитывать «правила игры» на рынке труда: опыт должен быть таким, какой требует работодатель. Сегодня выигрывает кандидат, который рассматривает предложения максимально близкие к тому, чем ему уже приходилось заниматься.
Успешность поиска во многом зависит и от личностных качеств соискателя, от того, какое впечатление он произведет на работодателя. И если человек не понравился, будь он хоть трижды профи, его не возьмут. Неконфликтность, доброжелательность в общении – вот что ценят руководители в любом из сотрудников. Ведите себя корректно на собеседовании, держитесь с достоинством, но без снобизма – и все будет хорошо.
Подготовила Светлана Старостина