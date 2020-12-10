Что такое HR-брендинг и для чего он нужен в современных организациях

Какие задачи решает HR-брендинг

Самый лучший показатель HR-брендинга – устранение текучки кадров. Удержать хороших сотрудников, когда на современном рынке труда активно функционируют интернет-платформы по поиску работы, достаточно трудно. Ведь кандидат всегда сможет найти альтернативу предыдущему месту с неподходящими для него условиями. Именно поэтому большая конкуренция среди работодателей подталкивает их к обязательному использованию HR-брендинга.

На основе анализа можно сделать вывод, что наиболее нестабильными являются следующие сферы:

В целом, во всех этих профессиях довольно четко установлены рамки заработной платы. Поэтому, с точки зрения финансовой выгоды, сотрудник ничего не потеряет, если примет решение сменить место работы с неподходящими условиями труда. В этом случае большее значение имеет эмоциональная составляющая. Правильная работа с HR-брендингом позволит не только усовершенствовать некоторые процессы в деятельности компании, но и “прикрыть” несовершенства.

Некоторые советы

Грамотно созданный имидж организации способен психологически воздействовать на потенциальных сотрудников и персонал. Для большинства работников основной мотивацией для выполнения своих обязанностей является денежное вознаграждение. Это зачастую не приводит к высокой результативности. Другое дело, если сотрудник ценит отношение работодателя и даже гордиться тем, что является частью такой надежной компании с хорошей репутацией. Для создания такого имиджа, очевидно, понадобится много времени и усилий настоящих специалистов.

Впечатление о компании (HR-бренд) у сотрудника складывается с момента поиска вакансии до момента увольнения. Можно сказать, что современная компания просто не может существовать без этого элемента. HR-брендинг лежит в основе всех рабочих инструментов предприятия.

Лучшая позиция работодателя, по мнению потенциальных и действующих сотрудников - забота о своем штате. Начальство должно понимать, что с того момента, как специалист заинтересовался вакансией и в период сотрудничества, отношение работника должно отрабатываться в индивидуальном порядке. Приятным бонусом будет тот факт, что при условиях качественно выстроенного HR-брендинга все старания работодателя выливаются в увлеченную работу каждого члена команды.