Что такое HR-брендинг и для чего он нужен в современных организациях
Современные тенденции на рынке труда показывают, что по-настоящему квалифицированные сотрудники, которые могут принести пользу компании, на деле чаще всего имеют далеко не одно привлекательное предложение от работодателей. В таких случаях на помощь работодателям приходит HR-брендинг, который играет немаловажную роль для любой организации. С помощью специальных программ и инструментов работодателю удается привлечь достойных сотрудников, а также мотивировать свою команду на результативную работу. Чтобы создать правильный имидж в глазах потенциальных сотрудников, необходимо привлечь профессионалов. На самом деле, данные инструменты действительно требуют грамотного управления. И далеко не каждый предприниматель, даже опытный, по достоинству оценивает важность внешнего HR-брендинга в трудовой деятельности компании. Давайте подробнее разберемся, какие особенности существуют в данной сфере и как качественно проработать концепцию привлечения востребованных на рынке труда сотрудников.
Что такое HR-брендинг
Данный термин раскрывает совокупность мероприятий, которые создают положительный имидж компании для потенциальных сотрудников и штатных специалистов. Первые ловушки HR-брендинга появились еще в конце прошлого века, однако их эффективность оставляла желать лучшего. Эта область развивалась в течение десяти лет, и теперь работодатели могут смело пользоваться некоторыми приемами.
В каждой компании концепция HR-брендинга индивидуальна, она зависит от сферы деятельности. Это означает, что существующие инструменты поддаются изменениям и адаптируются под особенности работы конкретной организации. Не каждый работодатель способен самостоятельно справиться с грамотной организацией брендинга, поэтому, лучше обратиться за данной услугой к надежным специалистам.
Какие задачи решает HR-брендинг
Самый лучший показатель HR-брендинга – устранение текучки кадров. Удержать хороших сотрудников, когда на современном рынке труда активно функционируют интернет-платформы по поиску работы, достаточно трудно. Ведь кандидат всегда сможет найти альтернативу предыдущему месту с неподходящими для него условиями. Именно поэтому большая конкуренция среди работодателей подталкивает их к обязательному использованию HR-брендинга.
На основе анализа можно сделать вывод, что наиболее нестабильными являются следующие сферы:
В целом, во всех этих профессиях довольно четко установлены рамки заработной платы. Поэтому, с точки зрения финансовой выгоды, сотрудник ничего не потеряет, если примет решение сменить место работы с неподходящими условиями труда. В этом случае большее значение имеет эмоциональная составляющая. Правильная работа с HR-брендингом позволит не только усовершенствовать некоторые процессы в деятельности компании, но и “прикрыть” несовершенства.
Некоторые советы
Грамотно созданный имидж организации способен психологически воздействовать на потенциальных сотрудников и персонал. Для большинства работников основной мотивацией для выполнения своих обязанностей является денежное вознаграждение. Это зачастую не приводит к высокой результативности. Другое дело, если сотрудник ценит отношение работодателя и даже гордиться тем, что является частью такой надежной компании с хорошей репутацией. Для создания такого имиджа, очевидно, понадобится много времени и усилий настоящих специалистов.
Впечатление о компании (HR-бренд) у сотрудника складывается с момента поиска вакансии до момента увольнения. Можно сказать, что современная компания просто не может существовать без этого элемента. HR-брендинг лежит в основе всех рабочих инструментов предприятия.
Лучшая позиция работодателя, по мнению потенциальных и действующих сотрудников - забота о своем штате. Начальство должно понимать, что с того момента, как специалист заинтересовался вакансией и в период сотрудничества, отношение работника должно отрабатываться в индивидуальном порядке. Приятным бонусом будет тот факт, что при условиях качественно выстроенного HR-брендинга все старания работодателя выливаются в увлеченную работу каждого члена команды.