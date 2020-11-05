HR-брендинг – модные тенденции или серьезные технологии?

HR-брендинг сравнительно новое понятие на российском рынке занятости. Немногие компании, занимающиеся комплектацией штата, разбираются в инновационной технологии. Для некоторых работодателей – это просто броское название, объединяющее корпоративную активность в сфере управления персоналом. Но как обстоит дело в реальности? Для чего используется непонятная технология? В этом должен разбираться каждый руководитель, решивший нанять квалифицированных сотрудников.

Основные понятия

Под HR-брендингом подразумевается образ предприятия в качестве работодателя, всплывающий при упоминании существующими и будущими сотрудниками. Проще говоря – это целенаправленное создание и поддержание позитивного имиджа предприятия в управленческой сфере персоналом. Если потребительский брендинг подразумевает надбавку, на которую согласны покупатели качественного товара, то в случае с HR-брендингом — это сумма уменьшения зарплатных ожиданий сотрудников, желающих работать в престижной компании.

Преследуемые цели

Как и в случае с маркетингом, все начинается с правильной расстановки приоритетов. Однако многими работодателями вместо рациональных целей формируется абстрактное видение имиджа компании. Поэтому лучше доверить работу профессионалам, которых легко выбрать, изучив рейтинг кадровых агентств.

HR-брендингом, ориентированным на внешних и внутренних сотрудников решаются две основные цели:

Уменьшение текучести кадров, борьба с хедхантерами, удержание квалифицированных специалистов, для повышения производительности.

Ускоренное закрытие вакансий и улучшение качества работы сотрудников путем привлечения квалифицированных специалистов с ценными знаниями и опытом, усиливающими бизнес и помогающими достичь компании поставленных целей.

В результате, это позволяет сократить бюджет отдела кадров, благодаря экономии на подборе и обучении специалистов. Сформированный имидж работодателей привлекает профессиональных сотрудников не финансами, а шансом наслаждаться любимой работой и возможностью карьерного роста.

Особенности использования .

Формирование HR-брендинга – это систематизированный процесс, ориентированный на долгосрочную работу предприятия с постоянной оценкой влияния инициативы на процветание бизнеса.

Если продуктовый рынок четко формулирует идентичность бренда, не требуя корректировок, то в случае с HR-брендингом дело обстоит иначе. Работодатель должен зарекомендовать компанию на рынке трудоустройства, с положительной стороны мотивируя соискателей и работников конкурентов устроиться на работу, преимуществами предложенных вакансий и возможностью дальнейшего развития и продвижения по карьерной лестнице.

Такой стратегический маркетинг подразумевает проведение исследований: анализ уровня заработных плат, включающий в себя анализ предложений вакансий конкурентов и опрос потенциальных сотрудников. Это поможет переманить на свою сторону ценных специалистов.

Для грамотного построения HR-брендинга работодатель должен разбираться в:

осведомленности коллектива в ценностях и целях работы предприятия;

оценке удовлетворенности и мотивированности работников;

факторах удержания кадров и способах улучшения имиджа компании;

разрыве между существующей и планируемой корпоративной этике;

разнице восприятия предприятия менеджерами и профильными специалистами;

предпочтениях сотрудников и ожиданиях претендентов на вакансию.

Необходимость внедрения новой технологии

HR-бренд является своеобразным магнитом для кадров, занимающихся активным поиском работы. При правильном подходе можно заполучить в штат специалистов, разделяющих ценности компании.

Благодаря использованию современной технологии можно добиться следующих целей:

расширения возможностей поиска и найма сотрудников;

отстранения от конкурирующих фирм;

выделения на рынке трудоустройства;

увеличения лояльности клиентов;

расширения клиентской базы.

Каждому соискателю вакансии интересно узнать компанию изнутри и понять, кто создал конкретный продукт или услугу. Этого позволяет добиться HR-брендинг. Следовательно, важно проанализировать его состояние и сделать всё необходимое для создания положительного имиджа фирмы как работодателя.

