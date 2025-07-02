Должностная инструкция статистика

Общие положения:

Статистик отвечает за сбор, анализ и интерпретацию статистических данных, а также за формирование отчетности, что позволяет принимать обоснованные решения и оценивать эффективность деятельности организации.

— Высшее образование в области статистики, математики, экономики или смежных областях.

— Опыт работы в аналитике или статистике от 2 лет.

— Знание методов статистического анализа и работы с большими данными.

— Умение работать с программами статистического анализа (например, SPSS, R, Python).

— Внимание к деталям и аналитические способности.

— Сбор данных: Организация и проведение опросов, анкетирования и другихForms сбора информации для анализа.

— Анализ данных: Применение статических методов и моделей для анализа собранных данных, выявление тенденций, закономерностей и аномалий.

— Подготовка отчетов: Составление отчетов и презентаций на основе анализа данных для представления руководству и заинтересованным сторонам.

— Мониторинг показателей: Отслеживание ключевых статистических показателей и их изменений, подготовка рекомендаций по их оптимизации.

— Консультирование: Консультирование других подразделений и специалистов по вопросам, связанным с статистическими данными и их интерпретацией.

— Обеспечение качества данных: Проверка достоверности, корректности и полноты данных, а также участие в разработке стандартов и процедур для их сбора.

Статистик обязан предоставлять регулярные отчеты о проведенных исследованиях, анализах и достигнутых результатах, поддерживать актуальность документации.

Статистик имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и данные от других подразделений.

— Вносить предложения по улучшению процессов сбора и анализа данных.

— Участвовать в разработке новых методов и инструментов для статистического анализа.

Эффективность работы статистика оценивается по следующим критериям:

— Точность и качество проведенного анализа.

— Своевременность подготовки отчетов и статистик для руководства.

— Влияние предлагаемых рекомендаций на улучшение показателей организации.

