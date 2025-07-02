Должностная обязанность Административного менеджера

Общие положения:

Административный менеджер играет важную роль в организации и координации административных процессов в компании. Задача административного менеджера состоит в обеспечении эффективного функционирования офиса и поддержке операционной деятельности компании в различных аспектах.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области менеджмента, бизнес-администрирования или эквивалент.

— Опыт работы в административной сфере или управлении офисом.

— Знание принципов ведения офисной деятельности и организации бизнес-процессов.

— Навыки планирования, координации и управления проектами.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль работы офиса, включая обеспечение планирования, организации рабочих мест, закупок и поддержки офисной инфраструктуры.

— Координация административных процессов, включая распределение задач и проверку выполнения работ сотрудниками офиса.

— Управление корпоративными ресурсами, включая присвоение прав доступа и обеспечение безопасности информации.

— Взаимодействие с отделами компании, организация коммуникации и обмен информацией.

— Ведение документации и подготовка отчетов об административной деятельности.

Отчетность:

Административный менеджер отчитывается перед руководством о ходе и результатах выполнения административных процессов, организации работы офиса и обеспечении необходимых ресурсов. Отчеты могут включать информацию о выполненных задачах, проектах и проблемах, а также предложения по улучшению организации и производительности.

Права:

Административный менеджер имеет право:

— Принимать решения в рамках своей компетенции по административным вопросам офиса.

— Распределять задачи и обязанности между сотрудниками офиса.

— Распоряжаться и распределять ресурсы компании в соответствии с установленными ограничениями.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Административный менеджер несет ответственность за эффективное функционирование офиса, обеспечение рабочих процессов и ресурсов, а также обеспечение поддержки операционной деятельности компании. Критерии эффективности могут включать оптимизацию бизнес-процессов, сокращение затрат, повышение производительности и удовлетворенности сотрудников.

