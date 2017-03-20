Анализ приоритетных направлений в работе HR-служб и планов на 2017 год

Анализ приоритетных направлений в работе HR-служб и планов на 2017 год провела компания Head Hunter. С целью прогноза работы HR-служб она организовала опрос, в котором приняли участие ведущие менеджеры по кадрам из 130 международных компаний, в том числе, из России.

В Кадровом центре «Фаворит» проанализировали результаты данного исследования, и сделали некоторые свои выводы. В ходе опроса выяснилось, что не более 50% отечественных компаний намерены автоматизировать HR-процессы. Часть компаний взамен автоматизации работ выразила желание принять на работу нового сотрудника. Из общего числа опрошенных, на вопрос о том, что бы они предпочли, ответили так:

50% — автоматизировать процессы;

12% — потратить средства на найм дополнительных сотрудников;

38% — затрудняюсь ответить.

Что касается выделения средств на автоматизацию и диджитализацию HR-отдела, то 37% указали на отсутствие средств; 45% заявили, что в выделении средств для этих целей не нуждаются. Найти сотрудников, готовых разработать и внедрить новые автоматизированные системы на предприятии, не так просто. Половина из общего числа участников опроса провела анализ и отметила, что за истекший 2016 год автоматизация HR-процессов принесла ощутимый результат. Они уверены, что digital-инструменты способны выполнять существенную часть функций в процессе поиска и привлечения персонала.

Второй вопрос, который был задан: Как вы считаете, за последний год уровень автоматизации HR-процессов:

Вырос – 18%;

Скорее вырос, чем нет – 27%;

Не изменился -41%;

Скорее не врос, чем вырос – 14%.

Западные страны начали автоматизировать HR-процессы около 6 лет назад. Ежегодно разрабатывая план на год, кадровые службы успешно внедрили ряд уникальных методик. Известный эксперт по рекрутингу Д. Салливан еще в 2009 году отмечал на необходимость внедрения новых инструментов, поскольку старые уже требуют замены. Надо отметить, что нашей стране процесс автоматизации HR-процессов только начинает формироваться, поэтому необходимо разработать план внедрения новых технологий в систему кадрового учета.

Основной статьей расходов на HR являются затраты на подбор персонала (35%); далее — затраты на рекрутинг (23% в Москве; и до 40% в регионах). Очевидно, что в регионах процесс автоматизации и оптимизации подбора не столь актуален, как в столице. Приоритетные направления в работе кадровой службы в разных регионах определяются по-разному.

Второе место в направлении использования бюджет занимает обучение сотрудников. Анализ направления использования бюджетных средств РФ за 2016 год показал следующие результаты:

35% рекрутмент;

19% обучение и развитие;

14% компенсация и льготы;

8% корпоративная идеология;

5% внутренние коммуникации;

HR-брендинг 5%;

HR-аналитика 4%;

Другое 10%.

Прогнозы на 2017 год

Некоторые российские компании приступили к самостоятельному развитию аналитики, которые выражается в следующем:

Внедрение системы метрик;

Самостоятельный анализ заработной платы;

Расчет воронки подбора кандидатов.

На вопрос: «Что сделано на Вашем предприятии для решения задач рекрутмента?», — ответы распределились следующим образом:

38% — ничего;

37%- стали применять онлайн инструменты оценки соискателей и действующих работников;

24% — внедрили digital-собеседование;

14% — внедрили ERP- систему;

13% — стали использовать облачные технологии;

8% — приобрели и используют ATS-систему;

4% — запустили программу мобильного HR ;

; 7% — другое.

Из проведенного анализа стало ясно, что за истекший 2016 год среди HR-менеджеров уровень digital-грамотности возрос, работа по внедрению современных методов управления кадрами ведется целенаправленно. Но основной целью российской кадровой политики является не сложная система «эйчаров», предлагаемая аналитиками, а применение digital-методов в вопросах подбора кадров, расчета льгот и компенсаций, систематизации и автоматизации данных.

