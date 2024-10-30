Профессии с высокой степенью хорошего карьерного роста

Топ профессий с высоким карьерным потенциалом

IT-специалисты

С чего начинают: Обычно начинающие IT-специалисты начинают карьеру с позиций Junior Developer, системного администратора или аналитика данных.

Кем могут стать через 3 года: На этом уровне IT-специалисты могут занять должность Middle Developer, IT-аналитика или системного архитектора.

Кем могут стать через 7 лет: Опытные специалисты достигают уровней Senior Developer, архитектора программного обеспечения или менеджера проектов.

Менеджеры проектов

С чего начинают: Начинают как координаторы проектов или помощники менеджеров проектов.

Кем могут стать через 3 года: С опытом становятся менеджерами проектов, отвечающими за отдельные части больших проектов.

Кем могут стать через 7 лет: На этом этапе они могут достичь уровня senior-менеджера или менеджера программ, который управляет несколькими проектами.

Финансисты и бухгалтеры

С чего начинают: Начинают как бухгалтеры или финансовые аналитики начального уровня.

Кем могут стать через 3 года: После получения опыта могут стать старшими бухгалтерами или финансовыми аналитиками.

Кем могут стать через 7 лет: Обычно достигают уровней депозитарного или финансового контролера.

Маркетологи

С чего начинают: Начинают карьеру с позиций ассистентов в маркетинге или специального контента.

Кем могут стать через 3 года: С опытом работы они могут занять позиции менеджеров по маркетингу или SEO-специалистов.

Кем могут стать через 7 лет: Обычно достигают уровня директора по маркетингу или специалистов по стратегическому маркетингу.

Специалисты в сфере продаж

С чего начинают: Начинают карьеру с позиций менеджеров по продажам или торговых представителей.

Кем могут стать через 3 года: Обычно становятся старшими менеджерами по продажам или руководителями небольших команд продаж.

Кем могут стать через 7 лет: На этом этапе могут достичь уровня директора по продажам или менеджера по развитию бизнеса.

Специалисты по кибербезопасности

С чего начинают: Многие начинают с позиций, связанных с технической поддержкой или системным администрированием.

Кем могут стать через 3 года: Соответственно, могут перейти на роль аналитиков по кибербезопасности.

Кем могут стать через 7 лет: Достигнуть уровня главного специалиста по безопасности или директора по безопасности.

Специалисты по анализу данных

С чего начинают: Часто начинают с должностей помощников аналитиков или стажеров.

Кем могут стать через 3 года: Могут занять позиции аналитиков данных, работающих с бизнес-аналитикой.

Кем могут стать через 7 лет: Возможно получение роли руководителя группы аналитиков или директора по аналитике.

UX/UI-дизайнеры

С чего начинают: Начинают карьеру с позиций помощников дизайнеров или стажеров.

Кем могут стать через 3 года: Могут стать основными UX/UI-дизайнерами, отвечающими за проекты.

Кем могут стать через 7 лет: Обычно достигают уровня ведущих дизайнеров или руководителей дизайнерских команд.

Специалисты по управлению цепочками поставок

С чего начинают: Начинают как координаторы или помощники в управлении логистикой.

Кем могут стать через 3 года: Специализируясь, они могут стать менеджерами по логистике или снабжению.

Кем могут стать через 7 лет: Достигнуть уровня управляющего всей цепочкой поставок или директора по логистике.

Инженеры и технические специалисты

С чего начинают: Начинают как инженеры начального уровня.

Кем могут стать через 3 года: Могут стать полноценными инженерами с задачами по проектированию и разработке.

Кем могут стать через 7 лет: Обычно достигают уровня старших инженеров или руководителей проектов.