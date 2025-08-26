Наше представительство образовалось фактически только в этом году, и мы в недавнем прошлом столкнулись с крайне трудной проблемой подбора кадров для такой организации, как наша. В очень короткое время нужно было подобрать секретаря-референта и бухгалтера для нормальной работы Представительства со знанием не только самого дела, но и свободно говорящих на немецком языке.

Нам доставило настоящее удовольствие работать над проблемой подбора кадров с Вашей сотрудницей Еленой Стихиной. В наше нелегкое время удивительно встретить настоящего профессионала и специалиста, знающего свою работу и умеющего быстро оценить проблемы и нужды заказчика.

Примите нашу благодарность за блестяще выполненную работу и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами в дальнейшем.