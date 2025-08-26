Должности подбираемого персонала
Департаменты
- Строительство
- Автомобильная индустрия
- Добывающая индустрия
- Искусство, развлечения и массмедиа
- Маркетинг, реклама и PR
- Медицина и фармацевтика
- Наука и образование
- Продажи и обслуживание клиентов
- Производство и сервисное обслуживание
- Розничная торговля
- Сельское хозяйство
- Снабжение и закупки
- Спортивные клубы, фитнес центры, салоны красоты
- Стратегии, инвестиции, консалтинг
- Охрана и безопасность
- Страхование
- Транспорт, логистика и перевозки
- Туризм, гостиницы и рестораны
- Финансы и бухгалтерия
- Информационные технологии
- Управление персоналом, тренинги
хорошо разбирающиеся в особенностях конкретной сферы деятельности
Выражаем благодарность ООО МКЦ "Фаворит" за оперативную, качественную и профессиональную работу. Сотрудники показали себя высококвалифицированными, тактичными и доброжелательными специалистами. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
Компания ООО «ТЮФ ЗЮД РУС» выражает свою искреннюю благодарность коллективу кадрового агентства МКЦ «Фаворит» за качественную и оперативную работу по подбору персонала.
МКЦ «Фаворит» зарекомендовало себя как надежный и высококвалифицированный партнер, способный выполнить требования Заказчика в короткие сроки, и очень качественно. Среди основных достоинств хочется отметить высокий уровень профессионализма сотрудников кадрового агентства, оперативное и качественное выполнение проектов по подбору персонала высокого уровня, компетентность и доброжелательность сотрудников к соискателям, а так же что не мало важно отличная работоспособность, гибкость при решении различных вопросов.
МКЦ «Фаворит» это надежный партнер, желаем ему дальнейшего развития и процветания.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество наших компаний.
Наша организация, ООО АК «Мариллион», благодарит ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проделанную работу.
Нам нужен был хороший специалист на вакансию секретаря, поэтому мы решили обратиться в кадровое агентство ООО МКЦ «Фаворит». В течение недели мы получили кандидатуры, подходящие под наши требования. В итоге выбрали достойного специалиста с хорошим опытом. Мы искренне благодарим компанию ООО МКЦ «Фаворит» за оказание быстрой и качественной помощи.
Компания ИНТЕРПОНТ благодарит кадровое агентство «Фаворит» за качественный подбор сотрудников для нашей фирмы!
Все встречи, организованные агентством, были конструктивны и продуктивны, кандидаты четко подходили под установленные нами требования и критерии.
Мы полностью удовлетворены сроками исполнения и качеством выполненной работы.
Большое спасибо за проделанную работу. Надеемся продолжить и расширить наше сотрудничество в будущем.
Желаем компании «Фаворит» продолжать работать в том же духе! Успехов!
Компания ООО «Стальные канаты» выражает огромную благодарность Международному кадровому агентству «Фаворит» за профессиональный подбор сотрудников! Менеджеры обращают внимание на любые тонкости вакансии.
Желаем компании «Фаворит» продолжать работать в том же духе! Успехов!
Рекомендательное письмо
Искренне благодарим Международный Кадровый Центр Фаворит за продуктивное сотрудничество.
Обратившись за помощью в подборе персонала, мы остались полностью удовлетворены результатом.
Хотелось бы отметить компетентность сотрудников, оперативность и качество работы.
Основываясь на собственном опыте, мы рекомендуем МКЦ Фаворит как ответственного и надежного партнера.
ПАО «Московский инструментальный завод» благодарит кадровый центр «Фаворит» за проделанную работу.
Сотрудники агентства настоящие профессионалы своего дела. При подборе были учтены все требования, а также проведены первичные собеседования с соискателями. И только после этого кандидаты направлялись на интервью к нам в компанию.
Плодотворное сотрудничество помогло нашей компании подобрать квалифицированных сотрудников.
Рекомендуем обратиться в ООО МКЦ «Фаворит» за качественным подбором персонала.
Отзыв о работе Международного Кадрового Центра «Фаворит»
Компания МЕТЕК выражает благодарность Международному Кадровому Центру «Фаворит» за плодотворное сотрудничество. Работаем с 2017 года.
Уровень услуг, оказанных в процессе подбора персонала, заслуживает самой высокой оценки. Качество и оперативность выполнения работ позволили нам занять имевшиеся Вакансии квалифицированными специалистами, максимально отвечающими требованиям, которые были заявлены при заключении договора.
Основываясь на собственном опыте, Мы рекомендуем МКЦ «Фаворит» как ответственного и надежного партнера.
ООО «МЕТАРОССА ИНЖИНИРИНГ» выражает благодарность всему коллективу кадрового агентства ООО «МКЦ Фаворит» за оказанное содействие в профессиональном подборе персонала для нашей компании.
Хочется отметить высокую квалификацию, знание рынка и доброжелательность сотрудников кадрового агентства.
Мы признательны за высочайший уровень профессионализма коллектива. Верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Желаем успешного развития и новых интересных партнеров в бизнесе.
ЗАО НПО «ЛИТ» выражает благодарность и признательность кадровому центру «Фаворит» и лично старшему менеджеру Елене Стихиной за качественный и своевременный подбор персонала для нашей компании. Мы сотрудничаем с 2002 года, и за это время КЦ «Фаворит» неоднократно выполнял наши заказы по подбору специалистов, менеджеров среднего звена и топ-менеджеров.
Сотрудники «Фаворита» всегда ориентированы на выполнение задач клиента, заботятся о качестве предоставляемых услуг, зарекомендовали себя как профессионалы высокого уровня.
Наша компания рекомендует КЦ «Фаворит» как надежного делового партнера.
Наше представительство образовалось фактически только в этом году, и мы в недавнем прошлом столкнулись с крайне трудной проблемой подбора кадров для такой организации, как наша. В очень короткое время нужно было подобрать секретаря-референта и бухгалтера для нормальной работы Представительства со знанием не только самого дела, но и свободно говорящих на немецком языке.
Нам доставило настоящее удовольствие работать над проблемой подбора кадров с Вашей сотрудницей Еленой Стихиной. В наше нелегкое время удивительно встретить настоящего профессионала и специалиста, знающего свою работу и умеющего быстро оценить проблемы и нужды заказчика.
Примите нашу благодарность за блестяще выполненную работу и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами в дальнейшем.
Благодарим МКЦ Фаворит за успешно проделанную работу. Подбор необходимого нам персонала был осуществлен оперативно и качественно, на основании чего мы можем рекомендовать специалистов МКЦ как высококвалифицированных и надежных профессионалов.
В Международный кадровый центр «Фаворит», Руководству предприятия
Благодарственное письмо.
Уважаемые господа,
Хотим выразить Вам свою признательность за весьма плодотворное сотрудничество с Международным кадровым центром «Фаворит».
Переданные нами вакансии закрываются вашим кадровым центром профессионально и в срок, за что выражаем коллективу МКЦ Фаворит благодарность и смело можем рекомендовать этот кадровый центр всем, кому необходимо подобрать персонал качественно и с гарантией.
Руководству ООО МКЦ «Фаворит»
Компания ООО «Авиафинсервис» выражает благодарность за эффективную и плодотворную работу по подбору кадров (секретарь в офис) Международному кадровому центру «Фаворит».
В настоящее время подобранный сотрудник успешно трудится и вносит свой весомый вклад в развитие компании.
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
За время сотрудничества Компания МКЦ Фаворит зарекомендовала себя как надежный и порядочный партнер. Менеджеры этой компании проявили себя как высококвалифицированные - специалисты, которые готовы решить задачу любой сложности. Сотрудники агентства учитывают наши высокие требования к уровню специалистов и требования к специфическому опыту работы, оперативно и быстро обрабатывает наши запросы. На данный момент наше сотрудничество с агентством МКЦ Фаворит продолжается, надеемся и дальше получать опытных кандидатов в короткие сроки.
В процессе развития бизнеса возникла необходимость в секретаре-делопроизводителе. Мы долго пытались искать на разных «площадках», но безуспешно. Имели несколько собеседований и с каждым новым соискателем настроение лишь ухудшалось. Решили обратиться в кадровое агентство, т.к. на свои «силы» уже не надеялись. Вот таким образом мы обратились в МКЦ «ФАВОРИТ», которое находилось в первых строках поисковика и имело много положительных отзывов. Реакция от МКЦ была мгновенной. Через неделю у нас уже работала девушка секретарь-делопроизводитель. И пусть наше сотрудничество изначально подразумевало денежные расходы, но самостоятельный поиск - это занятие для людей, у которых много свободного времени. Скажу более, теперь мы составили новую заявку на поиск менеджера в отдел продаж. Не сомневаюсь, что с этой задачей МКЦ «ФАВОРИТ» справится также хорошо, как и в предыдущем случае.
А пока - выражаю благодарность коллективу МКЦ «ФАВОРИТ» за проделанную работу!
Компания ООО «Зика» в лице Директора по персоналу Боровковой Татьяны Витальевны работает с МКЦ «Фаворит» в течение продолжительного времени. Сотрудники являются высококвалифицированными консультантами, понимают особенности отрасли в целом и отличительные черты конкретной организации, выстраивают долговременные, плодотворные отношения с клиентом, выявляют их потребности, внимательны к мелочам, всегда оставляют приятное впечатление.
Рекомендую МКЦ «Фаворит» другим работодателям.
Благодарственное письмо.
ООО «ПАРК ХУАМИН» выражает благодарность и признательность ООО МКЦ «Фаворит» за эффективную работу в области поиска и подбора персонала.
ООО МКЦ «Фаворит» вот уже более года успешно справляется с поиском необходимых нашей Компании специалистов, строго следуя заявленным требованиям и запросам.
За время сотрудничества наша Компания смогла наглядно убедиться в профессионализме, компетентности и должной активности при решении задач, которые наша Компания, как заказчик, ставит перед ООО МКЦ «Фаворит». В процессе подбора была неоднократно продемонстрирована четкая и хорошо налаженная система работы со специалистом по персоналу Компании, вследствие чего поиск осуществляется оперативно, а подбор новых сотрудников укладывается в заданные сроки. Отдельно хотелось бы отметить и работу менеджеров ООО МКЦ «Фаворит», их внимательное отношение к пожеланиям заказчика, способность быстро реагировать на изменения и перестраиваться под запросы клиента. Такой гибкий подход несомненно ещё более располагает к себе и придает уверенности в том, что ООО МКЦ «Фаворит» под силу справиться с задачами различной сложности.
В настоящее время наше сотрудничество продолжается, и мы без сомнения можем рекомендовать ООО МКЦ «Фаворит», как достойного партнёра и ответственного исполнителя работ по поиску и подбору персонала.
Выражаем благодарность кадровому агентству МКЦ Фаворит за квалифицированный подбор персонала для нашей компании. За весь период сотрудничества, консультантами Кадрового центра был закрыт ряд вакансий. Высокий профессиональный уровень консультантов агентства позволил нам закрыть потребность в персонале в оговоренные сроки. Особенно хочется отметить знание рынка труда. Мы ценим оперативную и качественную работу МКЦ «Фаворит», а также чёткое понимание стоящих перед ними задач. Надеемся на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
Рекомендуем МКЦ Фаворит как надёжного и ответственного партнёра!
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Компанию МКЦ «Фаворит» выделяет оперативность работы и внимательное отношение к требованиям клиента. Это позволяет в короткие сроки и с высокой точностью подбирать персонал даже на самые сложные вакансии. АО «ГРИНВУД» уже не первый год сотрудничает с «Фаворит» и за это время они помогли нам закрыть вакансии на топ позиции.
Благодарим МКЦ «Фаворит» за сотрудничество и желаем новых успехов!
Генеральному директору ООО МКЦ «Фаворит» Котегову А.А.
Уважаемый Александр Александрович!
Акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» выражает благодарность ООО МКЦ «Фаворит» за качественно проведенное сотрудничество.
Принятые нами сотрудники, порекомендованные агентством, отлично справляются со своей работой и уже успели стать частью коллектива.
Отзыв о работе
Международного Кадрового Центра «Фаворит» от компании ООО «Нью Медиа Дженерейшн»
Компания ООО «Нью Медиа Дженерейшн» выражает благодарность Международному Кадровому Центру «Фаворит» за плодотворное сотрудничество. За время работы «Фаворит» зарекомендовал себя как надежный и эффективный партнер, способствующий развитию нашего бизнеса.
С первого квартала 2006 года Центр оказал нашей компании содействие в подборе кандидатов по вакансиям: менеджер по продажам, менеджер по развитию, начальник склада, начальник и сотрудники отдела маркетинга.
Особо хотим отметить индивидуальный подход сотрудников Центра «Фаворит» к каждому клиенту. Так, для нашей компании, менеджеры «Фаворита» подбирали кандидатов на открытые вакансии с учетом специфики деятельности компании, менталитета коллектива и в соответствии с уровнем заработной платы.
Выражаем отдельную благодарность менеджеру Кадрового Центра Мазанько Наталье Викторовне за оперативность и профессионализм в подборе персонала, внимательность к особенностям корпоративной культуры нашей компании, аккуратность в отношении оформления документации, исполнительность.
NMG рекомендует кадровое агентство «ФАВОРИТ» своим партнерам для решения задач по подбору персонала.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В начале февраля 2020 года наша компания «НК Транс» обратилась в компанию ООО МКЦ «Фаворит» за помощью в подборе персонала. Нам срочно требовалось найти нового Главного бухгалтера.
Самостоятельный поиск был сложным, так как нам нужно было найти высококвалифицированного сотрудника, потому нам понадобилась помощь кадрового агентства. Мы выражаем большую благодарность ООО МКЦ «Фаворит» за хорошую работу. Они отлично справились с поставленной нами задачей. Очень быстро смогли найти человека, который сейчас уже трудится у нас и хорошо себя проявляет. Мы очень рады, что обратились именно сюда.
Как в свое время порекомендовали нашей компании ООО ГК "ГЛОНАСС Систем" обратиться в Международный Кадровый Центр "Фаворит", так и мы сегодня рекомендуем данную организацию в качестве реального помощника в поиске достойного, профессионального штата кадров.
На своем опыте мы убедились, что сотрудничество с МКЦ "Фаворит"- это залог успешного решения поставленной задачи, экономия времени и средств.
Вся работа была проведена профессионально, со знанием дела, а главное - каждое наше пожелание было услышано и воплощено на деле.
Очень приятно, когда в наши дни сталкиваешься с ответственными людьми, которые имеют не только необходимый опыт работы, но и являются грамотными и знающими всю специфику сферы деятельности.
Рекомендательное письмо.
Компания ООО «ЭнТиИндастри» благодарит ООО МКЦ «Фаворит» за подбор высококвалифицированных специалистов.
Сотрудники агентства проявляют стабильный уровень профессионализма, учитывают все требования по вакансиям, оперативно обрабатывают запросы.
Основываясь на собственном опыте, ООО «ЭнТиИндастри» рекомендует Кадровое агентство «Фаворит» как надежного и ответственного партнера.
Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество.
Финансово-промышленный холдинг "Новое Содружество" плодотворно сотрудничает с МКЦ "Фаворит" в сфере подбора профессиональных кадров. Мы рады успешной совместной работе, которая позволяет обеим сторонам более полно реализовать свой потенциал и способствует дальнейшему развитию деятельности.
Компания "Новое Содружество" высоко оценивает качество и оперативность услуг МКЦ, особенно очень хочется отметить профессиональную работу отдела топ-менеджмента во главе с Диановой Екатериной. Подобранные МКЦ "Фаворит" специалисты трудятся в подразделениях холдинга, вносят весомый вклад в общее дело и помогают нам развивать свои предприятия. Мы намерены продолжать активную совместную работу с МКЦ "Фаворит" и отделом топ-менеджмента, поддерживать и постоянно повышать уровень слаженности действий.
Искренне желаем МКЦ "Фаворит", всему коллективу, расширять круг постоянных клиентов и деловых партнеров, добиваться новых успехов и столь важной для растущей экономики нашей страны работе.
Благодарственное письмо
ООО «Гусар Новые Технологии» благодарит специалистов ООО «Международный кадровый центр Фаворит» за помощь в поиске и подборе персонала для нашей организации.
Хотелось бы отметить инициативность и оперативность работы сотрудников компании, индивидуальный подход к решению поставленных нами задач. За более чем 3 года совместной работы с их помощью мы наняли нескольких специалистов для нашей компании, в том числе на ведущие позиции, которые успешно работают по сегодняшний день.
ООО «Гусар Новые Технологии» выражает свою признательность за сотрудничество и надеется на укрепление партнерских отношений.
Рекомендательно письмо
Партнерские отношения Компании Алиаксис инфраструктура и промышленность (aliaxis.com, aliaxis-ui.ru) и Международного кадрового центра «Фаворит» берут свое начало В 2014 году и с тех пор остаются неизменными и стабильными.
Сотрудники МКЦ Фаворит закрыли ряд важных позиций для компании Алиаксис инфраструктура и промышленность по многим городам России и в Москве, в полной мере проявив максимальную гибкость и безупречные знания искусства поиска и подбора персонала.
МКЦ Фаворит ориентирована на предоставление услуг высокого качества, предоставляя кандидатов, полностью соответствующих требованиям и пожеланиям клиента.
Важными качествами МКЦ Фаворит являются компетентность, оперативность в решении поставленных задач, четкость, гибкость и ориентация на высокий результат.
Компания Алиаксис инфраструктура и промышленность имеет твердое намерение продолжать дальнейшее сотрудничество с МКЦ Фаворит и желает успехов, покорения новых высот и твердых позиций на рынке.
Компания «Личный капитал» выражает признательность Ганне Лысенко, специалисту кадрового агентства «Фаворит», г. Москва.
Мы впервые обратились в кадровый Центр, и остались довольны результатом работы. В офис компании нужен был офис-менеджер, способный совмещать работу офис-менеджера и бухгалтера по первичной документации. А это возможно только тогда, когда у человека есть качественное образование, ответственность и стремление профессионального роста.
Поскольку офис-менеджер – это «лицо компании», поэтому специалист должно быть грамотным, профессиональным, корректным, всегда выглядеть опрятно и привлекательно. Тем более, когда речь идет о консалтинговой деятельности в сфере управления личными финансами. Мы доверили вопрос подбора менеджера кадровому агентству, и нам очень повезло: Ганна с большой ответственностью отнеслась к нашей просьбе и в очень короткий срок нашла нам того сотрудника,
которого мы искали.
С удовольствием будем рекомендовать знакомым кадровое агентство «Фаворит».
Рекомендательное письмо
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» благодарит Международный Кадровый Центр «Фаворит» за эффективное и по-настоящему взаимовыгодное сотрудничество.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» плодотворно сотрудничает с МКЦ «Фаворит» в сфере подбора персонала, как специалистов различного уровня, так и массового подбора в течение 2,5 лет.
Совместная работа позволяет более полно реализовать потенциал компании и способствует дальнейшему развитию и укреплению нашей позиции на рынке банковских услуг.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» высоко оценивает качество и оперативность услуг Международного Кадрового Центра «Фаворит». Подобранные специалисты успешно трудятся и вносят весомый вклад в развитие Банка.
